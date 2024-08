Regenachtige vrijdag, maar tropische hitte verwacht op maandag

Door de regenbuien deze vrijdag lijkt het misschien alsof de zomer al weer voorbij is, maar niets is minder waar. Het kwik stijgt dit weekend weer snel en bereikt maandag tropische temperaturen, aldus meteoroloog Dennis Wilt.

Vrijdagochtend hebben we te maken met buien en een stevige wind uit het zuidwesten. In de loop van de middag klaart het weer wat op en laat de zon zich ook weer zien. In het oosten van het land kan nog wel wat regen vallen. Het wordt maximaal 24 graden.

De wind drijft uiteindelijk alle wolken het land uit, waardoor we een erg zonnig en droog weekend tegemoet gaan. Het wordt zaterdag zo'n 25 graden en zondag gaan we lokaal al richting de 30 graden.

Drukkend warm

De echte tropische temperaturen kunnen we maandag verwachten. Het wordt drukkend warm met wel 35 graden op de thermometer. Dinsdag blijft het zomers maar zakt het kwik naar onder de 30 graden. In de loop van de week daalt de temperatuur nog wat verder en wordt de kans op regenbuien weer groter.