Regen, onweer en zon dit weekend, volgende week tropisch

Er staat weer een zonovergoten dag voor de deur. Met hooguit een paar onschuldige wolkenvelden en weinig wind wordt het ook weer wat warmer. Dit weekend wordt echter wat natter. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Het blijft vrijdag droog en de temperatuur loopt snel op. In de ochtend is het al zo'n 18 graden. In de middag schijnt overal de zon en wordt het zo'n 28 graden in het zuiden en 25 graden in het binnenland en in het noorden. In de avond blijft het nog lang aangenaam warm.

Weekend

Komend weekend wordt vochtige lucht aangevoerd, waardoor de kans bestaat dat het op een aantal plekken gaat regenen en onweren. Tussendoor is er gelukkig ook geregeld ruimte voor zon.

Zaterdag steekt een west- tot zuidwestelijke wind op. Het wordt zo'n 22 graden op de stranden tot 25 graden landinwaarts. Zondag trekken nog een paar buien naar het oosten weg en breekt de zon geregeld door. Met weinig wind wordt het ’s middags rond 23 graden, hele normale temperaturen voor begin augustus.

Volgende week

Volgende week begint met een zuidelijke wind en veel zon weer een stuk warmer met dinsdag lokaal zelfs een tropische 30 graden op de thermometer. Na een paar verfrissende buien is het vanaf woensdag dan weer iets minder warm.