Last minute in Nederland boeken? Dan moet je goed zoeken, want bijna alles is vol

Mensen hebben deze zomer langer gewacht met het boeken van een vakantiehuisje in Nederland om het EK voetbal en het weer dat lang slecht bleef. Nu het mooier weer is en het EK is afgelopen zijn de huisjes grotendeels volgeboekt voor dit seizoen, stellen de ketens van vakantieparken Roompot/Landal GreenParks en EuroParcs.

In vakantieparken van Roompot/Landal GreenParks is het ongeveer net zo druk als vorig jaar, meldt een woordvoerster. "We zagen in juni dat mensen uitstelgedrag vertoonden door de vele regen en het EK. De trend veranderde wat als hun land was uitgeschakeld op het EK. Toen bijvoorbeeld Duitsland of Denemarken uitgeschakeld waren, kregen mensen ruimte in hun hoofd om te boeken", zegt ze.

Last minute

Veel parken zitten volgens de woordvoerster vol of bijna vol. "Het gaat om de laatste bungalows. Een lastminute kan nog, maar dan moet je goed zoeken. Aan de kust is nog wel wat te vinden, maar ook in het binnenland." Vergeleken met vorig jaar zijn er volgens haar iets meer buitenlandse toeristen, vooral uit Duitsland.

Bij EuroParcs is het ondanks de latere start nu drukker dan vorig jaar. "We zien een verdere groei van het aantal Duitse gasten, maar ook een stijging van Nederlandse gasten", zegt een woordvoerster.

Buitenland duurder

De gemiddelde bezetting van de vakantiehuisjes ligt de komende drie weken boven de 90 procent, meldt de zegsvrouw. "Wij verwachten dat de bezettingsgraad de komende dagen verder zal stijgen, mede gezien de goede weersverwachtingen." EuroParcs, met parken in bijvoorbeeld de Achterhoek, stelt dat Nederlanders vaker op vakantie gaan in eigen land omdat vakanties naar het buitenland steeds duurder worden.

Branchevereniging HISWA-RECRON meent dat de drukte in de vakantieparken van haar leden vergelijkbaar is met vorig jaar en dat sinds vorige week veel vraag is naar lastminutes nu het weer is verbeterd. "Het voorjaar was minder door de regen en de vroege Pasen. Nu horen we dat parken worden platgebeld met de vraag of er nog plek is", aldus een woordvoerster.

Naast Duitsers hebben ook veel Nederlanders volgens haar geboekt. "Door de hoge vliegprijzen en door gedoe op Schiphol blijven mensen in Nederland", stelt ze.

