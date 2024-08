NS schrapt 500 kantoorbanen, wil kaartjes 'betaalbaar houden'

De Nederlandse Spoorwegen willen via natuurlijk verloop vijfhonderd banen schrappen op het hoofdkantoor, om de kosten te verlagen. Het spoorbedrijf onderzoekt ook of het opknappen van treinen versoberd kan worden.

"Hoewel het niet volledig te voorkomen is, doet NS er alles aan dat de besparingen zo min mogelijk impact hebben op de reizigers en de operatie", meldt het bedrijf bij de publicatie van zijn halfjaarresultaten.

NS is in totaal goed voor bijna 19.000 arbeidsplaatsen. Daarbij gaat het voornamelijk om mensen die in de treinen en op de stations werken. Die groep houdt het spoorbedrijf buiten schot bij deze reorganisatie.

Opknapbeurt

De treinen waar NS mee rijdt, gaan doorgaans dertig tot veertig jaar mee, legt een woordvoerder daarnaast uit. Halverwege krijgen ze dan een opknapbeurt. De NS wil kijken of het mogelijk is om kosten te besparen door alleen het hoognodige opknapwerk te doen en de oude treinen bijvoorbeeld niet ook nog te voorzien van USB-poorten.

NS heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geleden van 109 miljoen euro. Het gaat dan om het verlies voor aftrek van onder meer belastingen. Een jaar eerder ging er nog een verlies van 87 miljoen euro in de boeken. Volgens het spoorbedrijf waren de kosten om treinen te laten rijden opnieuw hoger dan de opbrengsten uit de verkoop van treinkaartjes en abonnementen.

Eerder dit jaar werd al bekendgemaakt dat de prijzen van treinkaartjes en abonnementen volgend jaar fors omhoog dreigen te gaan, mogelijk zelfs met meer dan 10 procent. Voor dit jaar kon de NS een eerder voorgenomen tariefsverhoging nog uitstellen, maar dat lijkt volgend jaar niet meer mogelijk.

Kostenbesparingen zijn nodig om de prestaties te verbeteren, maar ook om het treinkaartje "zoveel mogelijk betaalbaar te houden", aldus de NS. Onder de nieuwe maatregelen valt ook het afstoten van kantoorruimte en het verminderen van het aantal IT-systemen. Alle maatregelen samen moeten leiden tot een jaarlijkse besparing van 200 miljoen euro.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP