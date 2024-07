Denk aan je snelheid: vanaf volgende week flitsmarathon in heel Europa

Ga jij binnenkort op autovakantie en blijf je in Europa? Wees dan gewaarschuwd: vanaf volgende week begint er in vrijwel heel Europa een heuse flitsmarathon. De snelwegen in 29 Europese landen en Turkije worden dan scherper in de gaten gehouden.

De actieweek duurt tot en met 11 augustus en wordt georganiseerd door Roadpol, een samenwerkingsverband van verschillende Europese politiekorpsen. In totaal zijn 29 landen aangesloten bij de groep, waaronder Nederland, Duitsland en België. Maar ook populaire vakantiebestemmingen zoals Frankrijk, Italië en Spanje horen daarbij.

Het wordt van tevoren niet bekendgemaakt welke landen er ook daadwerkelijk aan de actie mee gaan doen.

Tijdens deze week zullen de snelheidscontroles gelijkmatig over de dagen worden verdeeld, in tegenstelling tot eerdere edities waarbij er één specifieke dag was met een zwaartepunt aan controles. De politie hoopt hiermee het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.

Veel boetes

Een woordvoerder van Roadpol laat aan het AD weten dat te hard rijden een van de belangrijkste oorzaken is van de 25.000 dodelijke verkeersongevallen die jaarlijks in Europa gebeuren.

Het is niet de eerste keer dat er een 'flitsmarathon' wordt gehouden. bij de vorige actie in april van dit jaar werden er door 15.000 agenten meer dan 100.000 boetes uitgeschreven.