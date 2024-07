Zwanen besmeurd met olie na grote lekkage in Rotterdamse haven

Meerdere zwanen zijn woensdagochtend besmeurd geraakt met gelekte olie. Door een lekkage is bij de Torontostraat in de Rotterdamse Botlek is maar liefst 200 liter olie in het water terechtgekomen. De acht zwanen zwommen nietsvermoedend door het kanaal toen ze met de olie in aanraking kwamen.

De veiligheidsregio meldt dat de betrokken vogels met behulp van roeiers uit het water zijn gehaald. "In samenwerking met Zwanengroep Zuid-Holland worden ze overgebracht naar een opvangcentrum, waar ze zullen worden schoongemaakt."

De lekkage is inmiddels verholpen. Een drone houdt de vrijgekomen olie van boven in de gaten, zodat de hulpdiensten de situatie goed kunnen beoordelen. Het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat werken aan een plan om de olie op te ruimen.

Honderden zwanen

Het is niet de eerste keer dat op in de Botlek zwanen in de olie terechtkomen. In 2018 raakten honderden zwanen besmeurd met olie, toen een bulktanker tegen een steiger botste. Zo'n tweehonderd ton stookolie uit het door de botsing ontstane gat stroomde destijds door het water.