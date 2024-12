Dierenambulance woest na wéér een dierendumping: konijn overleden

De medewerkers van Dierenambulance Den Haag hebben een zware week achter de rug. Voor de derde keer moesten ze uitrukken voor een brutale dumping van dieren. Zaterdag troffen ze twee gedumpte Duitse Reuzen aan bij een kinderboerderij aan het Jaagpad in Rijswijk, meldt ambulancebroeder Sven aan Hart van Nederland.

"We kwamen daar aan, de konijnen zijn er donderdag gevonden", vertelt hij. "Het blijkt wel om een dumping te gaan want er zat een briefje bij. Er stond in dat deze mensen zijn verhuisd naar een appartement, ze vonden dat de dieren een beter leven zouden hebben bij de kinderboerderij."

Een van de konijnen is overleden. "Ze zijn nog jong, 16 weken nog maar. Het zijn een mannetje en een vrouwtje, laatstgenoemde is overleden," aldus een gefrustreerde Sven die alweer onderweg is naar een nieuwe melding van een hulpbehoevend dier.

De nog levende Duitse Reus gaat naar een opvang om verder te worden verzorgd. Verder heeft Dierenambulance Den Haag melding gemaakt bij de politie en de dierenpolitie.

'Tegen de wet'

"Je komt aan en denkt verdomme weer een dumping, dit is toch niet de bedoeling", aldus Sven. Het is al de derde dumping deze week. "Eerder deze week al een valkparkiet, gisteren nog een dichtgeplakte doos met vier sierduiven erin. Mensen moeten zich realiseren dat dit tegen de wet is."