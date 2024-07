Konijnen in bloedhitte gedumpt voor supermarkt Vlaardingen

Voor de deur van een Jumbo in Vlaardingen werd donderdag wel een heel zielige vondst gedaan. In een doos in een boodschappentas zaten namelijk drie oververhitte konijntjes. De bodem van de doos was gevuld met hooi en een aantal wortels.

"Je gaat boodschappen doen bij een grote supermarkt en je neemt mee: een grote boodschappen tas met daarin een doos met drie konijntjes", schrijft Dierenambulance West Nederland op Facebook.

"De kust lijkt veilig, dus zet je de tas met de doos op de grond. Zonder te verblikken of verblozen, draai je je om en vervolg je je weg." Volgens de dierenambulance "moeten er nu kindjes zijn die verdrietig zijn omdat hun nijnen zijn verdwenen."

Oververhit

Na de vondst zijn de konijnen overgebracht naar knaagdierenopvang Het Knagertje. Zij laten op Facebook weten dat de dieren angstig en oververhit waren. "Gelukkig zijn ze nu veilig bij ons in de opvang."