Niemand is zo erg EK-fan als Martijn en Kirsten, zelfs hun konijn heet Memphis Depay

Niemand in Nederland keek meer uit naar de wedstrijd tegen de Polen zondagmiddag dan Martijn en Kirsten uit Deventer. Al weken leefden ze enorm toe naar dit moment, de start van het EK voor het Nederlands elftal. Ze hebben hun hele flatwoning, geheel volgens traditie, omgetoverd in een gigantisch Oranje-walhalla. En wie er ook meekijkt? Hun konijn, Memphis Depay.

Martijn en Kirsten toveren hun woning al jaren voor ieder toernooi helemaal om tot een oranje paradijs en elke keer komen er meer spullen bij. Alles wat Martijn namelijk tegenkomt in de winkel neemt hij mee naar huis. Al die oranje spullen moeten geluk brengen op het EK.

Of het geluk brengt bij de volgende wedstrijden, weten we niet. Maar Martijn en Kirsten wisten het zeker: afgelopen zondag konden we niet anders dan zeker winnen.

Bekijk in de video hierboven hoe het stel op de naam voor hun konijn gekomen is, en hoe oranje hun flat nou echt is.