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Websites Gall & Gall en Etos ook weer bereikbaar na grote cyberstoring

Tech-nieuws

Vandaag, 09:22

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De websites van Gall & Gall en Etos zijn sinds zondagavond weer bereikbaar. Door een groot cybersecurity-incident bij moederbedrijf Ahold Delhaize lagen de websites van beide winkelketens een week lang plat. Klanten kunnen inmiddels ook weer online bestellingen plaatsen. De apps van beide ketens werken nog niet.

Volgens een woordvoerder wordt er hard gewerkt om ook de apps van Gall & Gall en Etos weer beschikbaar te maken. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet duidelijk.

Albert Heijn deels weer online

Ook bij Albert Heijn, dat onder hetzelfde moederbedrijf valt, worden de problemen langzaam opgelost. Sinds zondag zijn de website en app van de supermarktketen weer bereikbaar. Daardoor kunnen klanten onder meer hun digitale koopzegels weer bekijken.

Online boodschappen bestellen is voorlopig nog niet mogelijk. Albert Heijn verwacht dat deze dienst vrijdag weer beschikbaar is. Klanten van wie een al betaalde bestelling is geannuleerd, krijgen naar verwachting binnen enkele dagen hun geld terug. Over eventuele compensatie voor persoonlijke kortingen en spaaracties volgt later meer informatie.

Oorzaak cyberincident nog onbekend

Wat het cybersecurity-incident precies heeft veroorzaakt, is nog altijd onduidelijk. Ahold Delhaize schakelde uit voorzorg verschillende systemen uit. Volgens Albert Heijn zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat persoonsgegevens bij het incident betrokken zijn.

"Over de verdere details van het onderzoek naar de aard en oorzaak van het cybersecurity-incident kunnen we op dit moment geen uitspraken doen", liet Albert Heijn zondag weten.

Supermarktschappen raken weer gevuld

Het incident had ook grote gevolgen voor de bevoorrading van Albert Heijn. In verschillende supermarkten ontstonden lege schappen doordat leveringen niet goed konden plaatsvinden.

Inmiddels worden de winkels weer volgens het gebruikelijke ritme meerdere keren per dag bevoorraad. Daardoor raken de schappen langzaam weer gevuld.

De problemen zijn nog niet overal voorbij. In de Verenigde Staten zijn maandagochtend verschillende websites en apps van Ahold Delhaize-merken nog altijd onbereikbaar. Het gaat onder meer om de supermarktketens Food Lion, Stop & Shop en The Giant Company.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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