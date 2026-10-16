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Ook vrijdag nog lege schappen bij Albert Heijn na cyberincident

Storing

Vandaag, 08:57

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Ondanks de hervatte bevoorrading zijn vrijdagochtend in meerdere Albert Heijn-winkels nog altijd lege schappen te zien, aldus verslaggevers van het ANP. Door het cyberbeveiligingsincident zijn sommige producten, waaronder groente en fruit, nog niet overal beschikbaar. Medewerkers vullen de schappen inmiddels weer aan.

Bij de Albert Heijn XL in Tilburg zijn onder meer lege schappen bij de uien, het fruit en op de vleesafdeling. Een medewerker zegt tegen een verslaggever dat het volledig vullen van de schappen "langzaamaan" gebeurt en "gewoon tijd nodig heeft".

In de video bovenaan dit artikel hoor je meer over het incident en vertelt ethisch hacker Sijmen Ruwhof over de ernst van de vermeende hack.

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Ook langer houdbare producten

In een supermarkt in Rotterdam waren ook vooral groenten en fruit nog moeilijk verkrijgbaar, net als zuivel. Bij een winkel in de buurt lagen wel weer meer groenten en fruit in de schappen.

Klanten in de AH to go-winkel op Den Haag Centraal grijpen naast de druiven, aardbeien en melk. Ook langer houdbare producten zoals frisdrank van Fanta en Doritos-chips zijn niet meer verkrijgbaar. Bij sommige lege schappen zijn de schapkaartjes omgedraaid. In een andere AH to go-winkel in dezelfde stad waren onder meer de appels en mandarijnen op. Bij een andere winkel in Den Haag waren groenten- en fruitschappen volgens een verslaggever erg leeg en was ook het zuivel minder gevuld dan normaal.

Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat de winkelschappen van de keten sinds donderdag weer steeds voller worden. "We vullen ze voortdurend bij nu de landelijke levering aan winkels volledig is hervat."

Door ANP

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