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'Kans op lege schappen bij Albert Heijn door veiligheidsincident'

Eten

Vandaag, 16:56

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Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil als gevolg van een online veiligheidsincident bij de supermarktketen. Daardoor kunnen winkels minder goed worden bevoorraad en kunnen vooral bij verse producten lege schappen ontstaan. Dat zegt Albert Heijn-topvrouw Margaret Versteden-Van Duijn tegen de NOS.

De systemen zijn uit voorzorg uitgeschakeld om de IT-omgeving te beschermen. Om hoeveel distributiecentra het gaat, is niet bekend.

Websites en apps ook getroffen

Ook de websites en apps van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall zijn sinds zondag uit de lucht. Daarnaast is de klantenservice tijdelijk niet bereikbaar en kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. De winkels zijn wel open en de kassa's en landelijke bonusaanbiedingen werken nog.

Moederbedrijf Ahold Delhaize spreekt van een beveiligingsprobleem binnen het netwerk. Of er sprake is van een cyberaanval of hack, is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. Ook is onbekend wanneer de systemen en online diensten weer beschikbaar zijn.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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