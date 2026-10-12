IT-incident bij moederbedrijf van AH, bestelde boodschappen niet geleverd

Heb je online boodschappen besteld bij Albert Heijn? Dan zit je met de gebakken peren en moet je nog even wachten op je bestelling. Het moederbedrijf van de supermarktketen, Ahold Delhaize, kampt met een "IT-incident" en levert even geen online bestelde boodschappen en de app is uit de lucht.

Ahold delhaize is tevens het moederbedrijf van Etos en slijterijketen Gall & Gall. Bol.com valt ook onder het bedrijf, maar dat lijkt vooralsnog te werken. Dat platform was wel in de zomer gehackt.

Winkels blijven open, app en site uit de lucht

Ahold Delhaize kampt sinds zondag met het IT-incident en haalt nu uit voorzorg de website, klantenservice en app van Albert Heijn uit de lucht. Datzelfde geldt voor Etos en Gall & Gall. Daarnaast kunnen er geen online boodschappen worden besteld. De fysieke winkels van de ketens blijven wel gewoon open.

Tevens zijn de persoonlijke Bonuskaart en de puntenspaarsystemen momenteel buiten werking. Wie persoonlijke korting mist, krijgt dat wel terug na de storing. AH raadt aan de bon te bewaren.

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Bron: AH

Incident wordt onderzocht

In een statement laat Albert Heijn weten dat het incident momenteel wordt onderzocht. Ook wordt er gewerkt aan het herstellen van de services. Wanneer alles weer werkt als normaal is nog niet duidelijk. De supermarktketen laat weten dat de bescherming van de gegevens van de klanten voorop staat.

Bij de winkels van de supermarkt hangen briefjes op de ruiten bij de ingang. Door de storing hangen ook de elektronische schapkaarten met de lagere actieprijzen van vorige week nog verkeerd. De prijs bij de kassa is dus hoger.