OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Tientallen Gall & Gall-winkels dicht door staking van personeel

Tientallen Gall & Gall-winkels dicht door staking van personeel

Werk

Vandaag, 09:09

Link gekopieerd

Een bierpakketje voor Vaderdag of een fles bubbels met het warme weer? Dan moet je dat deze vrijdag al halen. Tientallen winkels van slijterijketen Gall & Gall gaan dicht omdat medewerkers gaan staken. Hetzelfde gebeurt dit weekend bij Kruidvat en Etos.

Het personeel legt zaterdag en zondag het werk neer om een betere cao af te dwingen bij moederbedrijf Ahold Delhaize. Werknemers zijn volgens vakbond FNV niet blij met het voorstel van hun werkgever om de zondagstoeslag te halveren. Ook willen zij meer loonsverhoging dan het concern biedt. In mei staakten de medewerkers ook al.

Bij Gall & Gall werken volgens FNV ongeveer 1.800 mensen in zo'n 600 filialen in Nederland. Het is niet direct duidelijk hoeveel winkels door de acties dichtblijven.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Vaderdagcadeau nodig bij Etos of Kruidvat? Let op: winkels mogelijk dicht
Vaderdagcadeau nodig bij Etos of Kruidvat? Let op: winkels mogelijk dicht
Met een roséetje de zon in? Tientallen winkels Gall & Gall vrijdag dicht
Met een roséetje de zon in? Tientallen winkels Gall & Gall vrijdag dicht
Drankje nodig? Tientallen Gall & Gall-winkels dicht door stakingen
Drankje nodig? Tientallen Gall & Gall-winkels dicht door stakingen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.