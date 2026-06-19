Tientallen Gall & Gall-winkels dicht door staking van personeel

Een bierpakketje voor Vaderdag of een fles bubbels met het warme weer? Dan moet je dat deze vrijdag al halen. Tientallen winkels van slijterijketen Gall & Gall gaan dicht omdat medewerkers gaan staken. Hetzelfde gebeurt dit weekend bij Kruidvat en Etos.

Het personeel legt zaterdag en zondag het werk neer om een betere cao af te dwingen bij moederbedrijf Ahold Delhaize. Werknemers zijn volgens vakbond FNV niet blij met het voorstel van hun werkgever om de zondagstoeslag te halveren. Ook willen zij meer loonsverhoging dan het concern biedt. In mei staakten de medewerkers ook al.

Bij Gall & Gall werken volgens FNV ongeveer 1.800 mensen in zo'n 600 filialen in Nederland. Het is niet direct duidelijk hoeveel winkels door de acties dichtblijven.