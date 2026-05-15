Drankje nodig? Tientallen Gall & Gall-winkels dicht door stakingen

Tientallen filialen van drankwinkel Gall & Gall zijn vrijdag gesloten. Onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft zijn winkel dicht. Medewerkers staken voor een betere cao. Dat meldt de vakbond FNV. De vakbond dreigt de komende weken met meer stakingen.

De slijterijketen biedt werknemers volgens FNV een loonsverhoging van 2 procent in mei en nog eens 1 procent in december. Tegelijkertijd zou de zondagstoeslag worden gehalveerd. De vakbond noemt het voorstel daarom een "flutbod".

FNV waarschuwt de komende weken vaker actie te gaan voeren als de coa geen nieuw aanbod aanbied. "De directie kan nieuwe stakingen heel simpel voorkomen", stelt vakbondsbestuurder Jethro Warbroek. "Kom terug naar de onderhandelingstafel, neem werknemers serieus en doe een redelijk voorstel zodat mensen op z'n minst hun koopkracht behouden."