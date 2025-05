Slijterij Groningen klaar met winkeldieven: 'Ze komen op de Wall of Shame'

Slijterij Groningen is het zat. Na jarenlange frustratie over winkeldiefstal en gebrek aan hulp van de politie grijpt eigenaar Bas Bergman nu zelf in. Op het raam van zijn winkel hangen foto's van vermoedelijke dieven, met daaronder de tekst: ‘Jij komt er niet meer in’.

"We hebben per jaar rond de 10.000 euro schade door winkeldiefstal," zegt Bergman. "En van de dertig aangiftes die we hebben gedaan, is er maar met eentje iets gedaan. Vrijwel al onze aangiften zijn geseponeerd. De politie zegt geen tijd, geen mankracht of onvoldoende bewijs te hebben, terwijl wij bewakingsbeelden aanleveren waarop je duidelijk ziet dat er wordt gestolen. Het voelt alsof we niet worden gehoord door de politie."

Omstreden

De actie is juridisch omstreden. Het publiceren van beelden van verdachten zonder rechterlijke uitspraak kan in strijd zijn met de privacywetgeving. Toch blijft Bergman erbij: “Van de wet mag het niet wat wij doen, maar van dieven mag het ook niet. Als niemand ons helpt, dan doen we het zelf.”

Volgens hem zijn de maatregelen effectief. "Het helpt zeker, want de mensen die op het raam hangen, komen niet meer binnen. Ze weten dat ze bekend zijn en dat houdt hen buiten."

Volgens medewerkers Petra Dijkema hebben twee van de dieven zichzelf al teruggezien op de 'Wall of Shame'. "Een moest er hard om lachen, de ander begon direct te dreigen. Die foto's moest weg anders zou hij het zelf wel even doen." De foto's hangen er nog steeds.

Geen bescherming

De politie Noord-Nederland wil niet inhoudelijk reageren. Maar volgens Bergman zijn agenten op de hoogte. “We laten ze gewoon hangen. We krijgen van het publiek, van onze klanten, hele positieve reacties. We zijn hardwerkende mensen, betalen veel belasting, wij horen beschermd te worden door de politie en de politiek. Maar dat gebeurt niet, dus dan doen wij het zelf maar.”