Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Met een roséetje de zon in? Tientallen winkels Gall & Gall vrijdag dicht

Geld

Vandaag, 07:48

Link gekopieerd

Zo'n vijftig winkels van slijterijketen Gall & Gall blijven vrijdag dicht omdat medewerkers opnieuw het werk neerleggen, meldt vakbond FNV. De bond is ontevreden over het eindbod van Gall & Gall voor een nieuwe cao. Vooral in de regio's Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven zouden veel vestigingen gesloten blijven.

Vorige week vrijdag legden werknemers ook al het werk neer. Toen bleven volgens FNV veertig winkels dicht. Dat gebeurde nadat een ultimatum aan Gall & Gall was verlopen zonder nieuw voorstel (dat zie je in de video bovenaan). Sindsdien is er vanuit de directie geen beweging gekomen, aldus de vakbond.

3 procent erbij in eindbod

Gall & Gall biedt werknemers in het eindbod onder meer een loonsverhoging van in totaal 3 procent, zegt een woordvoerder van de slijterijketen. "Er zijn in enkele winkels nu werkonderbrekingen. Onze uitnodiging om weer met FNV aan tafel te gaan blijft staan", voegt hij daaraan toe.

Bij Gall & Gall werken volgens FNV ongeveer 1800 medewerkers, verspreid over zo'n zeshonderd filialen in Nederland.

Door ANP

Lees ook

Drankje nodig? Tientallen Gall & Gall-winkels dicht door stakingen
Drankje nodig? Tientallen Gall & Gall-winkels dicht door stakingen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.