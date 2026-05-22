Met een roséetje de zon in? Tientallen winkels Gall & Gall vrijdag dicht

Zo'n vijftig winkels van slijterijketen Gall & Gall blijven vrijdag dicht omdat medewerkers opnieuw het werk neerleggen, meldt vakbond FNV. De bond is ontevreden over het eindbod van Gall & Gall voor een nieuwe cao. Vooral in de regio's Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven zouden veel vestigingen gesloten blijven.

Vorige week vrijdag legden werknemers ook al het werk neer. Toen bleven volgens FNV veertig winkels dicht. Dat gebeurde nadat een ultimatum aan Gall & Gall was verlopen zonder nieuw voorstel (dat zie je in de video bovenaan). Sindsdien is er vanuit de directie geen beweging gekomen, aldus de vakbond.

3 procent erbij in eindbod

Gall & Gall biedt werknemers in het eindbod onder meer een loonsverhoging van in totaal 3 procent, zegt een woordvoerder van de slijterijketen. "Er zijn in enkele winkels nu werkonderbrekingen. Onze uitnodiging om weer met FNV aan tafel te gaan blijft staan", voegt hij daaraan toe.

Bij Gall & Gall werken volgens FNV ongeveer 1800 medewerkers, verspreid over zo'n zeshonderd filialen in Nederland.