Vaderdagcadeau nodig bij Etos of Kruidvat? Let op: winkels mogelijk dicht

Wie zondag nog snel een luchtje, scheerset of ander Vaderdagcadeau wil halen, moet rekening houden met dichte winkels. Medewerkers van Kruidvat en Etos leggen op Vaderdag het werk neer, meldt vakbond FNV. De vakbond is ontevreden over de voorstellen van werkgevers tijdens de cao-onderhandelingen voor drogisterijmedewerkers. Vooral de plannen rond de zondagtoeslag zorgen voor onvrede.

FNV stelt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Met een halvering van de toeslag zouden de winkelketens ernaar toewerken "dat de zondag net zo normaal is als een maandag".

'100 procent zondagtoeslag'

"Wil het concern dat winkels open zijn? Dan moet daar 100 procent zondagstoeslag tegenover staan", zegt FNV-bestuurder Cindy Onvlee. Ze vindt dat met het verlagen van de toeslag werknemers zelf opdraaien voor de voorgestelde loonsverhoging van 4,5 procent.

De organisatie die namens de werkgevers onderhandelt, de Vereniging van Drogisterij- en aanverwante Filiaalbedrijven, zei eerder de zondagstoeslagen gelijk te willen trekken met die van andere winkels. De werkgeversclub zei het ook jammer te vinden dat FNV uit het cao-overleg is gestapt.

Winkels dicht

Het is niet direct duidelijk hoeveel winkels dichtblijven door de acties. Naast Kruidvat en Etos roept FNV ook een staking uit bij Holland & Barrett en Trekpleister. Die laatste winkelketen valt onder hetzelfde moederbedrijf als Kruidvat, A.S. Watson.

Etos valt onder het winkelconcern Ahold Delhaize, dat ook te maken heeft met stakingen bij slijterijketen Gall & Gall. Daar is ook onvrede over het voorstel om de zondagstoeslag te halveren.