'Gehackte data klanten Bol en Bijenkorf te koop op dark web'

Heb je onlangs iets besteld bij Bol of Bijenkorf? Dan staan je klantengegevens momenteel mogelijk te koop op het dark web. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

De data is gestolen van een logistiek partnerbedrijf van de Bol en Bijenkorf, genaamd CEVA. Bij een cyberaanval begin mei werden klantgegevens gestolen die in een database verzameld waren. Nu is die database dus te koop teruggevonden op het dark web, aldus RTL Nieuws. CEVA verzorgt een deel van de leveringen van Bijenkorf en Bol.

Volgens Bol zijn mogelijk gegevens die nodig zijn voor de verwerking en bezorging van een bestelling, zoals een naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, ordernummer en track-and-tracegegevens ingezien. Er zijn volgens het bedrijf geen aanwijzingen dat betaalgegevens, wachtwoorden of inloggegevens zijn buitgemaakt.

Wat moet je doen?

Omdat klantgegevens buit zijn gemaakt, is het goed om de aankomende tijd extra voorzichtig te zijn met mogelijke mails die je ontvangt van Bol of Bijenkorf. De criminelen kunnen je namelijk een mail sturen met bijvoorbeeld de oproep om direct actie te ondernemen. Het lijkt dan alsof de mail afkomstig is van de winkel zelf, maar die komt van de criminelen die jouw emailadres in de database hebben aangetroffen.

Bol adviseert altijd de afzender van een e-mail te controleren, niet zomaar op links te klikken en geen persoonlijke gegevens delen als daar onverwacht om wordt gevraagd. Klanten van wie bekend is dat hun gegevens mogelijk zijn betrokken, worden rechtstreeks geïnformeerd.

Meer informatie over datalekken en wat je kunt doen om jezelf te beschermen, zie je in de video bovenaan in het artikel.