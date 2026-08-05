Bol slaat alarm om mogelijk datalek: klantgegevens mogelijk getroffen

Webwinkel Bol heeft klanten gewaarschuwd voor een datalek bij een van zijn logistieke partners. Volgens het bedrijf hebben onbevoegden toegang gekregen tot systemen van deze externe partij en mogelijk klantgegevens ingezien of gekopieerd. Bol meldt dat de eigen systemen buiten schot zijn gebleven. In een verklaring benadrukt de webwinkel dat alleen gegevens die via de logistieke partner werden verwerkt mogelijk zijn getroffen.

Nadat het datalek was ontdekt, greep de logistieke partner direct in om de toegang van onbevoegden af te sluiten. Ook zijn extra maatregelen genomen om verdere problemen te voorkomen. Volgens Bol heeft het incident gevolgen voor een deel van de logistieke operatie. "Een deel van het assortiment van Bol en aangesloten verkooppartners op de getroffen locatie is tijdelijk niet beschikbaar. Daardoor zijn sommige bestellingen geannuleerd of kunnen ze later worden bezorgd", laat het bedrijf weten.

Autoriteit Persoonsgegevens

Omdat mogelijk ook persoonsgegevens van Bol-klanten betrokken zijn bij het incident, heeft Bol daarvan melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eerder op de dag meldde de Bijenkorf eveneens een mogelijk datalek. Ook bij de winkelketen ging het om een incident bij een logistiek partner. Door het datalek bij de partner kampt de Bijenkorf, net als Bol, met vertraging in de verwerking van bestellingen.