Waarschuwingen over een datalek vaak te onduidelijk en te laat

Organisaties brengen hun klanten vaak te laat op de hoogte van een datalek, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast zijn de meldingen vaak ook heel vaag, en staat er meestal niet in wat er is gebeurd en welke gegevens er zijn gelekt. Soms maken de waarschuwende mails ook niet duidelijk dat er iets dringends is gebeurd.

Autoriteit Persoonsgegevens is de privacytoezichthouder van de Nederlandse overheid. Zij hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de meldingen die mensen hebben gekregen na de vijftig grootste datalekken van vorig jaar.

Lees ook: Zorginstellingen brengen getroffen patiënten lang niet altijd op de hoogte van datalek

Pas na drie weken op de hoogte

Uit het onderzoek blijkt dat mensen na ruim drie weken pas op de hoogte worden gesteld van een datalek. In een anoniem gemaakte enquête van Autoriteit Persoonsgegevens zeggen de getroffen organisaties dat de meldingen zo laat komen "doordat veel verschillende collega's het bericht moeten goedkeuren".

Wil je weten wat een datalek is en wat je er tegen kan doen? Kijk dan bovenstaande video.

Ook willen de getroffen organisaties pas melding maken als alles bekend is over het datalek, maar Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat te laat. De dienst adviseert de getroffen organisatie "om snel een bericht te sturen met de informatie die beschikbaar is, waarna de organisatie altijd een aanvullend bericht kan sturen".

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP