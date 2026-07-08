Privacywaakhond waarschuwt: AI vergroot risico op phishing en cyberaanvallen

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI). Het vergroot namelijk de risico's op phising en cyberaanvallen. De privacywaakhond roept de overheid op om in actie te komen.

De digitale veiligheid moet beter op orde gebracht worden, anders is de bescherming tegen cybercriminaliteit niet wat het moet zijn. De AP telde vorig jaar een sterke stijging van het aantal zogeheten 'account takeovers' van 607 in 2024 naar 1742 vorig jaar. Hierbij zijn phishingaanvallen niet langer alleen het gevolg van een datalek, maar ook steeds vaker de oorzaak.

Phishing is een vorm van cybercriminaliteit waarbij criminelen echt lijkende mailberichten sturen naar potentiële slachtoffers. Neplinks in phishingmails kunnen leiden tot de overname van een werknemersaccount binnen een organisatie, waarna criminelen een grotere cyberaanval starten.

In bovenstaande video leggen we je uit wat een datalek is en geven we tips hoe je kunt voorkomen dat jij het slachtoffer wordt van een datalek.

Vertrouwen aangetast

De privacywaakhond ontving vorig jaar in totaal 39.407 meldingen van datalekken. Het aantal meldingen stijgt opnieuw, maar minder hard dan in 2024. De AP ontving toen 37.839 meldingen van datalekken, bijna de helft meer dan in 2023. Er worden steeds meer datalekken ook gemeld.

Datalekken veroorzaken volgens de AP onrust en problemen in de maatschappij. Zo stelt het AP dat een lek bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker er vorig jaar voor zorgde dat mensen twijfelden of zij opnieuw wilden deelnemen. Het tast het vertrouwen aan in overheden en dienstverleningen.