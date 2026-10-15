Albert Heijn kan tot en met zondag geen boodschappen bezorgen

Albert Heijn levert tot en met aankomende zondag nog geen online bestelde boodschappen, zo maakt de supermarktketen bekend. Albert Heijn werd zondagmiddag 11 oktober getroffen door een cybersecurityincident, waarvan het wegvallen van de online bestellingen één van de gevolgen is.

Ook de website, app en andere online faciliteiten liggen al langere tijd op zijn gat. Daarnaast dreigden de schappen van de supermarktketen leeg te raken, omdat meerdere distributiecentra uit de lucht waren. De distributiecentra, en daarmee de bevoorrading van de winkels, zijn inmiddels weer in de lucht.

Er wordt volgens Albert Heijn hard gewerkt aan het weer herstellen van alle services.

In de video bovenaan dit artikel hoor je meer over het incident en vertelt ethisch hacker Sijmen Ruwhof over de ernst van de vermeende hack.