Lege schappen bij Albert Heijn: welke producten ontbreken?

Wie dinsdag boodschappen gaat doen bij Albert Heijn, kan voor verrassingen komen te staan. Door de grote IT-problemen bij de supermarktketen zijn sommige schappen leeg en kloppen prijzen niet altijd. Vooral verse producten, zoals groenten en fruit, zijn mogelijk moeilijker te krijgen.

Door het cybersecurityincident liggen meerdere distributiecentra van Albert Heijn stil. Een woordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat enkele distributiecentra nog werken. "Er wordt met man en macht gewerkt aan het herstellen van alle centra."

Welke producten zijn nog verkrijgbaar?

Doordat meerdere centra stilliggen, worden niet alle producten meer geleverd. Hoeveel er nog in de schappen ligt, verschilt per winkel. Vooral bij groenten, fruit en andere verse producten kunnen klanten misgrijpen. Dat merkt ook Albert Heijn-medewerker Chris, die werkt bij een filiaal aan de Goylaan in Utrecht. Zijn winkel heeft geen nieuwe levering van groenten en fruit ontvangen.

Volgens Chris begint dat inmiddels merkbaar te worden, vertelt hij in onderstaande video:

3:50 'Geen levering van groente en fruit bij Albert Heijn'

Ook bij groente en fruit in de Albert Heijn XL in Utrecht Overvecht zijn al aardig wat lege schappen, ziet een ANP-verslaggever. Onder andere de aardbeien, spinazie en witte champignons waren er niet. Een vakkenvuller vertelde dat er maandag helemaal geen vrachtwagens waren gekomen, dinsdag wel.

Bij Albert Heijn in Amsterdam-Oost aan het Land van Cocagneplein is ook te zien dat veel goederen niet op voorraad zijn. Schappen zijn leeg, met name op de vers- en groenteafdeling. Op de koelingen en achter de ramen hangen ook briefjes, waarop de supermarkt zijn verontschuldigingen aanbiedt.

Diepvriesproducten, brood en langer houdbare boodschappen blijven volgens Albert Heijn naar verwachting beter beschikbaar. De fysieke winkels zijn gewoon open, maar online boodschappen bestellen en laten bezorgen is voorlopig niet mogelijk.

Andere supermarkten schalen op

Ook bij de kassa kunnen klanten problemen tegenkomen. Medewerkers zijn druk bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen in de winkel regelmatig niet kloppen, meldt CNV. Afrekenen gebeurt volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda "met kunstgrepen".

Andere supermarkten merken de gevolgen van de problemen bij Albert Heijn. Jumbo ziet al een toename van online bestellingen en is bezig op te schalen. Ook boodschappenbezorger Picnic ziet sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag en heeft de bezorgcapaciteit daarom opgeschaald.

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Systemen dinsdag weer in de lucht?

Albert Heijn heeft nog niet bekendgemaakt wat de IT-problemen precies veroorzaakt. Ethisch hacker Sijmen Ruwhof zegt dat het waarschijnlijk gaat om een hack. "Als je gehackt wordt, haal je systemen offline. Aangezien zo veel systemen offline zijn gehaald, heb je wel te maken hebt met een serieus hackincident", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Volgens CNV zouden de systemen naar verwachting dinsdagmiddag weer beschikbaar zijn, maar dat is nog niet door Albert Heijn bevestigd.