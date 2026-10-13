Albert Heijn: bewaar je kassabon, winkels worden extra bevoorraad

Albert Heijn roept klanten op hun kassabon goed te bewaren. Door de aanhoudende IT-problemen kunnen klanten momenteel geen koopzegels sparen en werken persoonlijke kortingen niet. Met de kassabon kunnen klanten later alsnog koopzegels kopen. Ondertussen gaat de supermarktketen dinsdag extra producten leveren om de lege schappen aan te vullen.

Sinds zondag kampt Albert Heijn met een cyberincident, waardoor verschillende systemen zijn uitgeschakeld. De winkels zijn gewoon open en de kassa's werken. Ook de reguliere prijzen op de digitale schapkaartjes kloppen inmiddels weer, aldus Albert Heijn in een nieuw statement. De actuele Bonusprijzen zijn daarop nog niet zichtbaar, maar de kortingen worden wel bij de kassa verrekend.

Kassabon goed bewaren

Persoonlijke kortingen en spaaracties zijn voorlopig niet beschikbaar. Dat geldt onder meer voor Koopzegels en Air Miles. Albert Heijn adviseert klanten daarom hun kassabon te bewaren, zodat ze hun koopzegels later alsnog in de winkel kunnen kopen.

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Ook de 10 procent korting die AH Premium-klanten krijgen op producten uit het bio- en AH Terra-assortiment kan later alsnog worden verrekend. De cadeaukaart van de Postcode Loterij kan momenteel niet worden verzilverd. De actie is daarom verlengd tot en met zondag 25 oktober.

Extra leveringen naar winkels

Albert Heijn gaat dinsdag zijn winkels extra bevoorraden. Inmiddels zijn meerdere distributiecentra operationeel, maar de beschikbaarheid van producten verschilt nog per winkel. Vooral groenten, fruit en andere verse producten zijn mogelijk minder goed verkrijgbaar. Brood, diepvriesproducten en langer houdbare boodschappen blijven naar verwachting beter beschikbaar.

Veel producten in de koeling bij de Albert Heijn aan Troosterhof in Utrecht zijn weg.

Ook concurrenten merken de gevolgen. Jumbo en Lidl zien meer klanten in hun winkels. Jumbo krijgt daarnaast meer onlinebestellingen. PLUS heeft extra maatregelen genomen om zich voor te bereiden op een grotere toestroom van klanten.

Bij Albert Heijn zelf is online boodschappen bestellen en laten bezorgen nog altijd niet mogelijk. Ook de klantenservice is voorlopig onbereikbaar. Wanneer alle systemen weer werken, is nog niet bekend.