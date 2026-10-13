Wanneer is de IT-storing bij Albert Heijn voorbij? Nog geen duidelijkheid

De grote IT-problemen bij Albert Heijn zijn dinsdagochtend nog altijd niet opgelost. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt "hard bezig" te zijn met het verhelpen van de storing, maar kan niet zeggen wanneer de problemen voorbij zijn.

Albert Heijn kampt sinds zondagmiddag met een cybersecurityincident. Het bedrijf heeft uit voorzorg verschillende IT-systemen uitgeschakeld om de digitale omgeving te beschermen. Daardoor zijn onder meer websites, apps en klantenservices niet beschikbaar.

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Lege schappen in supermarkten

De problemen hebben ook gevolgen voor de bevoorrading van Albert Heijn. Verschillende distributiecentra liggen stil. De supermarktketen waarschuwt voor lege schappen. Ook online boodschappen bestellen en laten bezorgen is voorlopig niet mogelijk. Wanneer deze diensten weer beschikbaar zijn, is nog niet bekend.

Niet alleen Albert Heijn heeft last van de IT-problemen. Ook zusterketens zoals Etos, het Belgische Delhaize en het Amerikaanse Stop&Shop zijn getroffen.

Wat de problemen precies veroorzaakt, is nog onduidelijk.