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Albert Heijn krijgt bevoorrading weer op gang, versproducten volgen later

Tech-nieuws

Vandaag, 11:37

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Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van woensdag weer functioneren. Dat meldt de supermarktketen na dagenlange problemen door een cyberincident. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn inmiddels hervat. Voor verse producten duurt het herstel nog wat langer.

"Dit is een mooie stap vooruit in het herstel van onze bevoorrading", laat Albert Heijn weten in een update over de situatie.

Versproducten laten nog op zich wachten

Door het cyberincident kampte Albert Heijn de afgelopen dagen met problemen bij de bevoorrading van zijn winkels. De supermarktketen waarschuwde eerder al voor lege schappen. De afgelopen dagen was het bij meerdere winkels zichtbaar dat sommige producten niet meer voorradig waren.

Lege schappen bij Albert Heijn door 'IT-storing'

10 miljoen euro schade

Supermarktdeskundigen schatten dat de financiële schade inmiddels zeker 10 miljoen euro bedraagt. De extra kosten die het bedrijf maakt voor het inhuren van IT-experts komen hier nog bovenop. Die schade kan oplopen als het langer duurt.

De leveringen van houdbare producten zijn inmiddels weer opgestart. Het duurt volgens Albert Heijn nog wel even voordat ook de reguliere leveringen van versproducten kunnen worden hervat.

Website nog altijd niet bereikbaar

Ondanks de vooruitgang bij de distributiecentra zijn nog niet alle problemen opgelost. De websites van Albert Heijn, Gall & Gall en Etos werken woensdag nog altijd niet.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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