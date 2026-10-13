Ethisch hacker over AH-storing: "Omvang problemen wijst op hack"

De schappen raken langzaam weer gevuld en er rijden weer met mondjesmaat blauwe busjes om bestelde boodschappen thuis te bezorgen Het cyberincident bij Albert Heijn lijkt voor nu onder controle, maar is dat het dan ook? Volgens ethisch hacker Sijmen Ruwhof wijst alles op een cyberaanval die een grotere omvang heeft dan alleen een inbreuk in het systeem. "Je gaat niet zomaar systemen offline halen als er niets aan de hand is."

Liggen de persoonlijke gegevens van miljoenen Albert Heijn-klanten straks namelijk op straat? Het is een vraag die boven het cyberincident bij het supermarktconcern hangt. Volgens moederbedrijf Ahold Delhaize zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat gegevens van klanten of medewerkers zijn gestolen.

Maar daarmee is de onzekerheid nog niet verdwenen. Ethisch hacker Sijmen Ruwhof vermoedt namelijk dat cybercriminelen diep in de computersystemen zijn doorgedrongen.

Lek nog niet gevonden

Volgens Ruwhof wijst de omvang van de problemen sterk op een hack. "Je gaat geen servers offline halen met miljoenen schade als je niet gehackt bent." Hij vermoedt dat de digitale beveiliging alarm heeft geslagen, waarna het bedrijf uit voorzorg systemen heeft uitgeschakeld.

Of hackers daarbij ook toegang hebben gehad tot persoonsgegevens, is niet bekend. "Ahold zegt nu eigenlijk dat ze een lek nog niet gevonden hebben."