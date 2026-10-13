Albert Heijn start systemen weer op, concurrenten merken extra drukte

Het cyberincident bij Albert Heijn zorgt ook dinsdag voor problemen. In verschillende winkels zijn de schappen leeg door problemen met de bevoorrading en online boodschappen bestellen is nog altijd niet mogelijk. Ook de website is nog altijd niet bereikbaar. Het bedrijf zegt op dit moment bepaalde systemen weer op te starten.

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Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft vanwege het IT-incident meerdere systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Daardoor kwamen verschillende distributiecentra stil te liggen en zijn ook de websites van Etos en Gall & Gall niet bereikbaar. Door de storing kwamen bepaalde winkels zonder bepaalde producten te zitten, onder andere groenten en fruit-schappen zagen er leeg uit.

0:23 Lege schappen bij Albert Heijn door 'IT-storing'

Het bedrijf meldt inmiddels bepaalde systemen weer op te starten. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat gegevens van klanten, medewerkers of andere bedrijven zijn gestolen. Het onderzoek naar het incident loopt nog.

Albert Heijn wijst op de mogelijkheid van phishing. "Helaas zien we in dit soort situaties vaker dat kwaadwillenden misbruik proberen te maken van de omstandigheden, bijvoorbeeld door zich via phishing voor te doen als medewerkers van een organisatie."

Extra drukte bij andere supermarkten

De problemen bij Albert Heijn zijn goed merkbaar bij concurrenten. Jumbo ziet meer klanten in de winkels en ontvangt ook meer onlinebestellingen. Ook Lidl merkt dat het drukker is dan normaal en levert waar nodig extra voorraad aan. Aldi heeft vooral extra verse producten ingeslagen, zoals groente, fruit en zuivel. Ook PLUS heeft maatregelen genomen om de verwachte drukte op te vangen.

Maandag zag onlinesupermarkt Picnic al een stijging van het aantal bestellingen.

Kabinet werkt aan noodplan

Volgens staatssecretaris Silvio Erkens (Voedselzekerheid, VVD) hoeven Nederlanders zich geen zorgen te maken over de beschikbaarheid van voedsel. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer liet hij weten dat mensen nog gewoon bij Albert Heijn terechtkunnen, al zijn sommige producten mogelijk moeilijker verkrijgbaar. Bij andere supermarktketens spelen volgens hem geen vergelijkbare distributieproblemen en worden de winkels wel bevoorraad zoals normaal.

Het kabinet legt momenteel de laatste hand aan een noodplan voor de voedselzekerheid. Daarin wordt ook rekening gehouden met grootschalige verstoringen van de bevoorrading van supermarkten. Volgens Erkens gaat het daarbij om "veel ontwrichtendere scenario's" dan de huidige problemen bij Albert Heijn.

Nog geen verdachten in beeld

Wie achter het cyberincident zit, is nog onduidelijk. Justitieminister David van Weel zegt geen aanwijzingen te hebben over mogelijke daders. Ook is er volgens hem geen reden om een verband te leggen met een cyberaanval op Franse supermarkten, waardoor daar de koelingen in veel winkels ontregeld zijn geraakt.