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Albert Heijn wil woensdagavond levering versproducten hervatten

Storing

Vandaag, 19:11

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Albert Heijn wil woensdagavond de reguliere levering van alle versproducten aan winkels hervatten. Dat meldt de supermarktketen in een update over het cybersecurityincident en de problemen waar het bedrijf al dagen mee kampt. De afgelopen dagen waren er lege schappen in een aantal vestigingen van onder meer bepaalde versproducten, zoals groenten en fruit, vanwege de IT-problemen.

Daarnaast verwacht Albert Heijn dat zijn distributiecentra vanavond weer operationeel zijn. "Afgelopen nacht en vandaag is hard gewerkt aan het weer volledig opstarten van onze distributiecentra", aldus de keten. "Dit is een mooie stap vooruit in het herstel van onze bevoorrading. We zien landelijk in toenemende mate vollere schappen."

Beschikbaarheid verschilt per product en winkel

De reguliere leveringen van houdbare producten aan winkels zijn volgens Albert Heijn dinsdagavond al volledig hervat. Wel waarschuwt de supermarktketen opnieuw dat de beschikbaarheid van producten per winkel en per productcategorie nog kan verschillen. "We blijven stap voor stap werken aan het zorgvuldig en veilig herstellen van onze systemen."

Albert Heijn heeft net als drogisterijketen Etos en slijterijketen Gall & Gall, die alle drie onderdeel zijn van Ahold Delhaize, sinds zondagmiddag te maken met het cyberincident.

Door ANP

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