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Albert Heijn-app weer bereikbaar, boodschappen bezorgen vanaf vrijdag

Storing

Vandaag, 13:25

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Albert Heijn bezorgt vanaf vrijdag weer boodschappen, meldt de supermarktketen. Alle bestellingen tot en met donderdag zijn geannuleerd. Het is ook nog niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen, meldt Albert Heijn. De supermarktketen kampt sinds een week met problemen door een cyberbeveiligingsincident. De website en app zijn weer bereikbaar.

Dit betekent dat klanten weer in hun persoonlijke 'Mijn AH-omgeving' kunnen. Klanten kunnen hiermee weer gebruikmaken van koopzegels, Air Miles en andere spaaracties. Ook persoonlijke kortingen werken weer.

Albert Heijn waarschuwt er wel voor dat grote drukte ertoe zou kunnen leiden dat klanten tijdelijk toch geen toegang hebben tot de site of app. "Als dit voorkomt, adviseren we klanten het later opnieuw te proberen", meldt de supermarktketen.

Compensatie

De bezorgers gaan vanaf vrijdag geleidelijk weer de weg op. Dit betekent dat de supermarktketen alle online bestellingen tot en met donderdag 22 oktober heeft geannuleerd. Klanten die al betaald hadden, worden binnen enkele dagen terugbetaald.

AH wil het compenseren van misgelopen persoonlijke kortingen, Air Miles en spaaracties zoveel mogelijk automatisch laten verlopen. "Zonder dat klanten hier zelf iets voor hoeven te doen." Maar Albert Heijn deelt hier later meer informatie over. Klanten die hun kassabonnen de afgelopen week bewaard hebben, kunnen in de winkel wel al hun gemiste Koopzegels kopen. 

Over de oorzaak van het cyberincident laat het bedrijf nog niets los.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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