Wanneer bezorgt Albert Heijn weer? Bestellingen langer geannuleerd

Klanten van Albert Heijn moeten nog langer wachten voordat ze weer boodschappen kunnen laten bezorgen. De supermarktketen heeft bekendgemaakt dat alle onlinebestellingen tot en met dinsdag worden geannuleerd. Eerder ging Albert Heijn er nog van uit dat de bezorging tot en met zondag zou stilliggen. Het bedrijf hoopt in de tweede helft van volgende week weer boodschappen aan huis te kunnen leveren.

Albert Heijn kampt sinds afgelopen weekend met grote IT-problemen door een cybersecurityincident. Uit voorzorg werden verschillende systemen uitgeschakeld. Daardoor zijn onder meer de websites, apps en klantenservices van meerdere winkelketens van moederbedrijf Ahold Delhaize niet bereikbaar.

Nog altijd lege schappen

Het cyberincident heeft ook gevolgen gehad voor de bevoorrading van de supermarkten. Albert Heijn maakte donderdag bekend dat de winkels weer volledig worden bevoorraad, maar vrijdag waren in verschillende filialen nog lege schappen te zien.

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Ook persoonlijke kortingen en spaaracties werken nog altijd niet. Dat geldt onder meer voor Koopzegels. Albert Heijn adviseert klanten hun kassabonnen te bewaren, zodat ze later alsnog koopzegels kunnen kopen.

De cadeaukaart van de Postcode Loterij kan momenteel eveneens niet worden gebruikt. De actie is daarom met een week verlengd.

Geen aanwijzingen voor gestolen gegevens

Albert Heijn laat opnieuw weten dat er geen aanwijzingen zijn dat persoonsgegevens zijn gelekt bij het cyberincident. Het bedrijf neemt de situatie "zeer serieus" en doet "zorgvuldig onderzoek naar de aard ervan".

Wat de problemen precies heeft veroorzaakt, is nog altijd niet bekendgemaakt. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het incident. Ook de websites van zusterketens Etos en Gall & Gall zijn nog niet bereikbaar.