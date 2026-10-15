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Nog altijd lege schappen bij Albert Heijn, maar leveringen komen op gang

Storing

Vandaag, 08:50

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Klanten van Albert Heijn grijpen donderdag op verschillende plekken in Nederland nog altijd mis bij de groente, het fruit en de zuivel. Door een cyberbeveiligingsincident kampt de supermarktketen al dagen met leveringsproblemen. Inmiddels zijn de distributiecentra weer operationeel en worden de winkels steeds beter bevoorraad. Toch zijn nog lang niet alle schappen gevuld.

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In filialen in Vlaardingen en Schiedam zijn onder meer citroenen, bloemkolen en andere verse producten nog beperkt verkrijgbaar. Medewerkers zijn daar druk bezig de schappen aan te vullen, zien ANP-verslaggevers. Ook in Bergen op Zoom ontbreken nog bepaalde producten. In Utrecht en Den Haag zijn donderdag eveneens lege schappen bij de groente, het fruit en de zuivel te zien.

Albert Heijn liet woensdagavond weten de normale levering van alle versproducten aan winkels te willen hervatten. De distributiecentra draaien inmiddels weer en de bevoorrading met houdbare producten was eerder al op gang gekomen. "We zien landelijk in toenemende mate vollere schappen", meldde de supermarktketen woensdag. Wel kan het aanbod per winkel en per product nog verschillen.

Website nog altijd uit de lucht

De problemen ontstonden na een cyberbeveiligingsincident waar Albert Heijn sinds zondag mee kampt. Uit voorzorg schakelde het bedrijf verschillende systemen uit. Inmiddels worden sommige systemen weer opgestart, maar de website van Albert Heijn is donderdagochtend nog altijd niet bereikbaar. Daardoor kunnen klanten voorlopig ook geen boodschappen online bestellen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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