'Spotgoedkope stroopwafels ingezet om klanten te lokken in supermarktoorlog'

Een pak stroopwafels voor slechts 38 cent. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar bij sommige supermarkten zijn de koeken echt maar voor een paar cent per stuk te krijgen. Achter die spotgoedkope stroopwafels schuilt een heuse prijzenoorlog. Supermarkten houden bepaalde producten bewust extreem goedkoop, soms zelfs met verlies, om klanten te lokken en het imago van goedkope supermarkt te versterken.

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Supermarktketens gebruiken al jaren zogenoemde vechtproducten om klanten binnen te halen, schrijft het AD. Het gaat om alledaagse boodschappen waarvan consumenten de prijs vaak kennen, zoals bananen, melk, komkommers en kaas. Door deze producten extra goedkoop aan te bieden, hopen supermarkten dat klanten ook hun andere boodschappen bij hen doen. De lage winstmarges of verliezen moeten vervolgens worden terugverdiend op bijvoorbeeld A-merken en andere producten.

Stroopwafels voor slechts 38 cent

De nieuwste prijzenoorlog draait dus om stroopwafels: begin dit jaar kostte een pak nog 78 cent, maar inmiddels verkoopt Dirk twaalf stroopwafels voor slechts 38 cent. Dat is nog geen 3,2 cent per stuk. Ook andere supermarkten doen mee: bij Aldi kost een pak stroopwafels deze week 39 cent, bij Jumbo en Albert Heijn 42 cent en bij Lidl 43 cent.

Dat juist stroopwafels zo goedkoop worden aangeboden, is waarschijnlijk geen toeval. Het product zat eerder in het boodschappenmandje waarmee de Consumentenbond supermarktprijzen vergelijkt. Door zulke producten extreem goedkoop te maken, kunnen supermarkten beter uit prijsvergelijkingen komen. Volgens de Consumentenbond zaten stroopwafels voor het laatst in 2023 in de vergelijking en verandert de samenstelling van het mandje regelmatig.