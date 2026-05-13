Duurdere boodschappen: dit doen Nederlanders om kosten te besparen

Boodschappen doen blijft voor veel Nederlanders een rekensom. Even snel de kar volladen zonder naar de prijs te kijken, zit er voor steeds minder mensen in. Uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat 75 procent vergeleken met vorig jaar méér moet letten op wat ze kopen. Slechts 23 procent zegt dat de duurdere boodschappen hen niet dwingt méér dan vorig jaar te letten op wat er in hun winkelmandje belandt.

In april stegen de prijzen van producten waaronder boodschappen met 2,8 procent, meer dan de maand ervoor. En de zorgen hierover lijken voorlopig niet voorbij. Levensmiddelenfabrikanten waarschuwen dinsdag dat boodschappen de komende maanden duurder kunnen worden door stijgende transport- en energiekosten. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) roept het kabinet daarom op om gericht in te grijpen en voedselprijzen betaalbaar te houden.

Volgens de FNLI komt er veel tegelijk op voedselbedrijven af. Door de oorlog in het Midden-Oosten stijgen kosten voor energie, logistiek, verpakkingen en grondstoffen. Daarbovenop vreest de branche extra nationale lasten, zoals een suikertaks, hogere alcoholaccijns en extra verpakkingsheffingen.

De organisatie waarschuwt dat die kosten uiteindelijk kunnen doorwerken in de winkel. Juist daarom wil de branche dat het kabinet zorgt voor stabiele energieprijzen en voorzichtig is met nieuwe heffingen.

Vooral aanbiedingen en huismerken

De hogere prijzen zijn terug te zien in het gedrag in de supermarkt. Zo let bijna de helft van de panelleden, 49 procent, méér op aanbiedingen dan vorig jaar. Ook huismerken en goedkopere varianten worden populairder: 35 procent koopt die vaker. Daarnaast laat 30 procent luxe of extra producten vaker liggen. Denk aan dat ene lekkere toetje, een speciaal drankje of iets extra’s voor het weekend dat toch maar in het schap blijft staan.

Voor veel mensen blijft het niet bij beter kijken naar de prijskaartjes. 29 procent gaat vaker naar goedkopere supermarkten of winkels. Nog eens 23 procent gaat langs meerdere winkels om overal het goedkoopste mee te pakken.

Ook zegt 18 procent minder boodschappen te kopen. Een even grote groep denkt vooraf beter na en probeert minder eten weg te gooien. Voor 15 procent gaat het nog verder: zij stellen andere uitgaven vaker uit om boodschappen te kunnen betalen. Tot slot zegt 10 procent van de Nederlanders minder vlees, vis of verse producten te kopen.