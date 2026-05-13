Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Boodschappen dreigen duurder te worden door oorlog, producenten willen maatregelen

Boodschappen dreigen duurder te worden door oorlog, producenten willen maatregelen

Geld

Vandaag, 07:41

Link gekopieerd

Levensmiddelenfabrikanten dringen er bij het kabinet op aan om gerichte maatregelen te nemen om voedselprijzen in Nederlandse supermarkten betaalbaar te houden. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) verwacht dat boodschappen de komende maanden duurder worden door sterk stijgende transport- en energiekosten.

De FNLI waarschuwt voor een stapeling van nationale lasten bovenop internationale kostenstijgingen. "Voorgenomen maatregelen zoals een suikertaks, een accijnsverhoging op alcoholhoudende dranken en een extra heffing op verpakkingen komen bovenop bestaande lasten, zoals de verbruiksbelasting op niet-alcoholische dranken. In combinatie met toenemende regeldruk vergroot dit de druk op bedrijven en kan het doorwerken in hogere prijzen in de winkel", meldt de brancheorganisatie.

Vorige maand maakte het kabinet bekend 1 miljard euro uit te trekken om de gevolgen van de onrust in het Midden-Oosten op te vangen, zo is te zien in onderstaande video:

Kabinet komt met plan tegen energiecrisis: gemengde reacties
4:45

Kabinet komt met plan tegen energiecrisis: gemengde reacties

Branche hoopt op hulp van kabinet

De levensmiddelenbranche wil dat het kabinet maatregelen neemt om kosten te dempen, de concurrentiekracht te herstellen en de productie in Nederland te waarborgen. "Zorg voor onder andere stabiele en concurrerende energieprijzen en geen extra nationale heffingen op elektriciteit, gas of verpakkingen. Juist nu is het van belang om beleid in te zetten dat bijdraagt aan stabiliteit in de keten en betaalbare keuzes voor consumenten. Nieuwe maatregelen moeten daarnaast zorgvuldig getoetst worden op effectiviteit, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid", stelt de FNLI.

Volgens de organisatie raken de internationale verstoringen als gevolg van de oorlog in Iran de hele keten. "Hogere en volatielere kosten voor energie, logistiek, verpakkingen en grondstoffen stapelen zich op. Hoewel de oorzaken buiten Nederland liggen, zijn de gevolgen hier direct voelbaar: in fabrieken, bij transport en uiteindelijk in de winkel."

Door ANP

Lees ook

Hogere reiskostenvergoeding? Veel grote werkgevers doen nog niet mee
Hogere reiskostenvergoeding? Veel grote werkgevers doen nog niet mee
Eindelijk: benzineprijs daalt licht na hoop op einde conflict Midden-Oosten
Eindelijk: benzineprijs daalt licht na hoop op einde conflict Midden-Oosten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.