Eindelijk: benzineprijs daalt licht na hoop op einde conflict Midden-Oosten

Vandaag, 07:55

De landelijke adviesprijzen voor benzine en diesel zijn donderdag iets gedaald. Dat meldt consumentencollectief UnitedConsumers. De daling volgt op lagere olieprijzen, doordat op de oliemarkt voorzichtig hoop is ontstaan op een snel einde van het conflict in het Midden-Oosten.

De adviesprijs voor een liter Euro95 daalde van 2,646 euro naar 2,630 euro per liter. Diesel werd eveneens iets goedkoper en zakte van 2,587 euro naar 2,561 euro per liter.

Op woensdag bereikte de adviesprijs van benzine nog een nieuw record. Het record voor diesel werd eerder, op 8 april, gevestigd met een prijs van 2,819 euro per liter. De landelijke adviesprijzen gelden vooral voor duurdere tankstations langs snelwegen; bij andere pompstations liggen de prijzen vaak lager.

Tanken in Duitsland is door aangepaste regelgeving daar nog goedkoper geworden. Dat zorgt voor onrust bij Nederlandse pomphouders, zoals te zien is in de video bovenaan dit artikel.

Hoop op heropening Straat van Hormuz

De olieprijzen staan onder druk door mogelijke diplomatieke ontwikkelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Amerikaanse olie kost momenteel iets meer dan 95 dollar per vat, terwijl Brentolie onder de 102 dollar noteert.

Als er een vredesdeal komt, zou de belangrijke Straat van Hormuz mogelijk weer volledig open kunnen voor olietankers. Via deze zeeroute wordt normaal gesproken ongeveer een vijfde van alle ruwe olie ter wereld vervoerd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

