Liter benzine was nog nooit zó duur: zoveel betaal je nu

Liter benzine was nog nooit zó duur: zoveel betaal je nu

Vandaag, 14:23

De prijs van een liter benzine is voor het eerst ooit hoger dan 2,60 euro. Consumentencollectief UnitedConsumers meldt donderdag dat de landelijke adviesprijs van een liter Euro95 met 1,5 cent is gestegen tot 2,603 euro. De prijzen aan de pomp lopen de afgelopen dagen op, nadat de olieprijzen weer fors zijn gestegen als gevolg van de aanhoudende oorlog tussen Iran en andere landen in de regio.

De adviesprijs van een liter diesel ging donderdag omhoog met 2 cent naar 2,577 euro. Ook die prijs loopt de afgelopen dagen weer iets op, nadat die eerder flink was gezakt. Op 8 april stond de literprijs voor diesel op een recordhoogte van 2,819 euro per liter. De adviesprijzen worden vaak alleen langs snelwegen gevraagd. Op andere plekken kunnen automobilisten goedkoper tanken.

Het kabinet komt met maatregelen tegen de alsmaar oplopende energie- en brandstofprijzen.

Kabinet komt met plan tegen energiecrisis: gemengde reacties
4:45

Kabinet komt met plan tegen energiecrisis: gemengde reacties

Olieprijzen op hoogste niveau

De olieprijzen zijn de afgelopen dagen opgelopen naar het hoogste niveau in vier jaar door de oorlog in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten en Iran zijn het niet eens over de voorwaarden waarop de belangrijke Straat van Hormuz weer heropend kan worden.

Door ANP

Lees ook

Transavia gaat vluchten schrappen vanwege kerosineprijzen
Transavia gaat vluchten schrappen vanwege kerosineprijzen
Tanken in Duitsland goedkoper, slecht nieuws voor grenspomphouders
Tanken in Duitsland goedkoper, slecht nieuws voor grenspomphouders
'Kabinet overweegt kaart voor fors goedkoper OV door hoge brandstofprijzen'
'Kabinet overweegt kaart voor fors goedkoper OV door hoge brandstofprijzen'
Met deze maatregelen wil kabinet stijgende energie- en brandstofprijzen dempen
Met deze maatregelen wil kabinet stijgende energie- en brandstofprijzen dempen
'Dure brandstof raakt werknemers: meeste werkgevers houden hand op de knip'
'Dure brandstof raakt werknemers: meeste werkgevers houden hand op de knip'

