'Dure brandstof raakt werknemers: meeste werkgevers houden hand op de knip'

Werkgevers zitten met hun handen in het haar over de gestegen brandstofprijzen, blijkt uit een enquête van Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). De hogere brandstofprijzen komen voor veel bedrijven bovenop andere kostenstijgingen, zoals lonen, en dat zorgt voor een sterke stijging van de kosten. Werkgevers gaan waarschijnlijk niet allemaal hun reiskostenvergoedingen voor personeel verhogen als het kabinet de onbelaste kilometervergoeding opschroeft van 23 naar 25 cent.

Wensen van werknemers voor hogere vergoedingen horen thuis in het cao-overleg, vinden werkgevers. Eventuele compensatie van de stijgende prijzen moet bij voorkeur doelgroepgericht zijn. Daarnaast moet er vooral worden gesproken over alternatieven voor autorijden, zoals het gebruik van het openbaar vervoer, thuiswerken en de beschikking over een (elektrische) fiets.

Door de hoge benzineprijzen in Nederland slaan Zeeuwen massaal jerrycans in om goedkoper in België te tanken. Ondernemers zien de vraag exploderen en kampen met lege schappen en lange levertijden:

Uit het onderzoek van AWVN blijkt dat bij driekwart van de werkgevers werknemers gevolgen ondervinden van de gestegen brandstofprijzen. Daarbij gaat het vooral om hogere kosten voor woon-werkverkeer.

Daarnaast geeft bijna de helft van de werkgevers aan dat medewerkers ook meer kwijt zijn aan zakelijke reizen. Dit leidt onder meer tot meer thuiswerken. Werkgevers geven aan dat aanpassing van het reisbeleid kan vastlopen door de ongunstige ligging van de bedrijfslocatie, maar ook door ambulant werk of avond- en nachtdiensten.

Tijdelijke maatregelen

Zo'n 87 procent van de werkgevers ziet op dit moment geen aanleiding om maatregelen te nemen om werknemers tegemoet te komen vanwege de stijgende brandstofprijzen. Bij de werkgevers waar dit wel gebeurt, gaat het vooral om een hogere kilometervergoeding.

Het grootste deel van de werkgevers wil afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt en welke maatregelen de overheid neemt. Diverse werkgevers geven aan dat het om een tijdelijke situatie gaat en dat maatregelen dus ook tijdelijk moeten zijn. Hun ervaring is echter dat zulke maatregelen in de praktijk vaak moeilijk terug te draaien zijn.