Straat van Hormuz open, olieprijs daalt: wat merk je aan de pomp?

De olieprijzen gingen vrijdagmiddag ongeveer 11 procent omlaag na een verklaring van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi dat de Straat van Hormuz heropent voor de commerciële scheepvaart. En dat gaan we in Nederland snel merken. Al vanaf zaterdag kan de benzineprijs aan de pomp omlaag gaan, zegt Paul van Selms van United Consumers.

"In het begin zal de benzineprijs een paar cent per dag naar beneden gaan, in grote sprongen," aldus Van Selms. Toch is het herstel niet meteen compleet. "Maar terug naar 'normaal' zal maanden duren. We missen weken aan transport, en de vraag is of het ooit nog helemaal 'normaal' wordt, door de spanningen in dat gebied."

Ook de gasprijs in Europa ging flink omlaag. Op de Amsterdamse gasbeurs zakte de prijs met bijna 8 procent tot iets meer dan 39 euro per megawattuur. Dat kan later ook effect hebben op energierekeningen.

"De effecten op het gebied van energieprijzen kunnen echt nog vele maanden iedereen in de portemonnee raken", waarschuwt minister-president Rob Jetten naar aanleiding van de situatie in het Midden-Oosten:

0:17 Jetten: hoge energieprijzen raken iedereen nog vele maanden

Door die zeestraat gaat een vijfde van het wereldwijde olievervoer. Iran had de Straat van Hormuz vanwege de oorlog vrijwel volledig afgesloten voor olie- en gastankers. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte bijna 12 procent tot 83,30 dollar en Brentolie werd ruim 11 procent goedkoper op 87,90 dollar per vat.

Lagere benzineprijs

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders noemt de heropening van de Straat van Hormuz een "positief signaal", maar wil wel eerst garanties voor een veilige doorgang.