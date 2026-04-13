Brussel komt met plan: zo wil EU hoge energieprijzen drukken

De Europese Commissie komt volgende week met nieuwe plannen om de hoge energieprijzen aan te pakken. Brussel wil daarmee niet alleen de kosten voor burgers drukken, maar ook de inflatie beteugelen.

Volgens persbureau Bloomberg presenteert de Commissie woensdag een pakket maatregelen. Een dag later bespreken EU-leiders de plannen tijdens een informeel overleg op Cyprus. Brussel zet in op een gezamenlijke aanpak voor de hele Europese Unie.

Hoe wil de EU energieprijzen omlaag krijgen?

De Commissie kijkt naar meerdere ingrepen. Zo wordt onderzocht of gasvoorraden centraal vanuit Brussel kunnen worden geregeld. Daarmee wil de EU voorkomen dat lidstaten tegen elkaar opbieden bij de inkoop van gas.

Ook ligt het plan op tafel om gezamenlijk oliereserves vrij te geven. Dat moet schommelingen op de energiemarkt dempen en uiteindelijk zorgen voor lagere brandstofprijzen. Verder gaat de Commissie voorstellen of een prijsplafond voor gas mogelijk is. Ook wil de Commissie voorstellen om de belasting op elektriciteit te verlagen, bepaalde heffingen af te schaffen en elektriciteit gunstiger te belasten dan fossiele brandstoffen. Zo kan elektrisch rijden nog goedkoper worden dan rijden met een benzine- of dieselauto.

Waarom komt Brussel nu met deze plannen?

Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn energieprijzen flink gestegen, iets wat in de gehele wereld merkbaar is.

Uit een rapport van het Jacques Delors Instituut blijkt dat 22 EU-landen al meer dan 120 losse maatregelen hebben genomen, samen goed voor ruim 9 miljard euro. Met een gezamenlijke aanpak wil Brussel meer grip krijgen op de situatie en voorkomen dat landen elkaar tegenwerken.