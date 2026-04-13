Zo wil kabinet pijn aan de pomp verzachten voor automobilisten

Zo wil kabinet pijn aan de pomp verzachten voor automobilisten

Inflatie

Vandaag, 16:14

Sinds de oorlog in het Midden-Oosten stijgen de prijzen wereldwijd, ook in Nederland. Vooral gas en brandstof zijn flink duurder geworden. Het kabinet kijkt daarom naar het tijdelijk verlagen van de wegenbelasting om automobilisten tegemoet te komen, zo meldt De Telegraaf.

Naast de hoge energie- en brandstofrekeningen onderzoekt het kabinet meerdere manieren om de pijn aan de pomp te verzachten. Zo is er gekeken naar het verhogen van de onbelaste reiskostenvergoeding en het verlagen van de accijns op benzine en diesel.

Ook de Tweede Kamer boog zich over een voorstel van oppositiepartij GroenLinks-PvdA. Die partij stelde voor om een maximumprijs aan de pomp in te voeren. Veel Kamerleden omarmden dat idee.

Tweede Kamer in dubio

Het minderheidskabinet ziet echter weinig in het verlagen van de accijns op benzine en diesel. Minister-president Rob Jetten zei daar eerder over tijdens zijn wekelijkse persconferentie: "Omdat die veel geld kost, maar huishoudens en ondernemers onvoldoende helpt."

Het kabinet wil vooral dat compensatiemaatregelen terechtkomen bij mensen die het hardst worden geraakt door de stijgende prijzen.

Hoe werkt wegenbelasting?

Hoeveel wegenbelasting je betaalt, hangt af van het gewicht en de brandstof van je auto. Volgens het Nibud betaalt iemand met een gemiddelde middenklasser benzineauto zo'n 88 euro per maand.

Een kleine verlaging kan dus al verschil maken. Tegelijk kost het de overheid veel geld: elke procentpunt minder belasting betekent ongeveer 46 miljoen euro minder inkomsten.

Het kabinet wil vooral dat de steun terechtkomt bij mensen die het hardst geraakt worden door de stijgende prijzen. Een definitief besluit over de wegenbelasting volgt later.

Door Donna Elbertsen

