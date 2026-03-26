Besparen op je brandstofkosten: zo rijd je zo zuinig mogelijk

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan: de brandstofprijzen reizen de pan uit. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen maar stijgen en dit is te voelen in de portemonnee. Woensdag werd ook nog eens bekend dat de Nederlandse gasvoorraden gezakt zijn naar het laagste niveau in tien jaar. Hart van Nederland legt uit hoe je zo zuinig mogelijk kan rijden. Dat kan flink schelen voor je portemonnee.

Jerrycans worden aan de lopende band verkocht door de dure benzine. Veel mensen gaan namelijk de grens over om voor minder geld te tanken en nemen een voorraad brandstof weer mee naar huis. Dit zorgt voor lege schappen in winkels. Zie onderstaande video:

Tips zuinig rijden

Wanneer je zuinig rijdt kun je wel tien procent op je brandstofverbruik besparen. Dat meldt het Kenniscentrum Duurzaam Leven. Gemiddeld kan dit je tussen de 170 euro en 250 euro per jaar schelen.

1. Controleer je bandenspanning

Als eerste is het slim om elke maand je bandenspanning te controleren. Zachte banden zorgen ervoor dat je meer brandstof verbruikt. Hoe harder je banden, hoe zuiniger je rijdt. De aanbevolen bandenspanning voor jouw auto vind je (meestal) op het tankdopklepje.

2. Rijd een constante snelheid

Een rood verkeerslicht in aantocht? Laat je auto dan langzaam uitrollen en vermijd dat je keihard op te rem moet stappen. Het advies luidt namelijk dat je met een zo'n constant mogelijke snelheid moet rijden. Je rijdt hierdoor zuiniger en is dus beter voor je portemonnee. Wanneer je namelijk gas geeft verbrandt je motor brandstof om de auto in beweging te krijgen. Als je continu hard remt en dan weer gas geeft verbrandt je auto dus onnodig veel energie en kan je dus beter met een constante snelheid van A naar B rijden.

3. Schakel naar een hoge versnelling

Wanneer je een schakelauto hebt kan je het beste zo vroeg mogelijk naar een hogere versnelling gaan. Hoe lager je toerental is, hoe minder je brandstof je gebruikt. Als je een dieselauto hebt kan je het beste tussen de 1.500 en 2.000 toeren schakelen en wanneer je een benzineauto hebt kan je het beste schakelen tussen de 2.000 en 2.500 toeren.