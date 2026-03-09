Nederlanders massaal naar België voor goedkopere brandstof: 'Echt de moeite waard'

Lange rijen auto's met gele kentekens voor tankstations in België. Door de geëxplodeerde brandstofprijzen trekken Nederlandse 'tanktoeristen' massaal de grens over om hun tank te vullen bij onze zuiderburen. De accijnzen op brandstof liggen daar een stuk lager, waardoor een volle tank in sommige gevallen tot wel de helft goedkoper kan zijn dan in Nederland.

"Het is een indrukwekkend verhaal aan het worden", vertelt burgemeester Geert Vandekeybus van het Belgische Essen tegen Hart van Nederland. "De drukte was er vroeger, tot voor de oorlog [in het Midden-Oosten, red.], enkel op zaterdag en nu is het dagelijks. Een immense drukte van aanrijdende Nederlandse kentekens die voor een file zorgen die wij in Essen eigenlijk niet kennen."

Er wordt niet alleen door onze landgenoten getankt, maar er wordt ook massaal gehamsterd. Sommigen komen zelfs met lege jerrycans om extra brandstof in te slaan.

Jetten wil accijns niet verlagen

De verwachting is ook niet dat de brandstofprijzen in Nederland snel zullen gaan dalen. Minister-president Rob Jetten (D66) zei zondagavond in Nieuwsuur dat hij op dit moment geen aanleiding ziet om de belasting op brandstof te verlagen.

De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland ligt op dit moment rond de 2,39 euro. Voor een liter diesel is dat ongeveer 2,44 euro. Toch zijn er nog plekken in ons land waar je kunt tanken voor onder de 2 euro per liter. Dat overzicht vind je in dit artikel.