Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nederlanders massaal naar België voor goedkopere brandstof: 'Echt de moeite waard'

Geld

Vandaag, 15:46 - Update: 58 minuten geleden

Link gekopieerd

Lange rijen auto's met gele kentekens voor tankstations in België. Door de geëxplodeerde brandstofprijzen trekken Nederlandse 'tanktoeristen' massaal de grens over om hun tank te vullen bij onze zuiderburen. De accijnzen op brandstof liggen daar een stuk lager, waardoor een volle tank in sommige gevallen tot wel de helft goedkoper kan zijn dan in Nederland.

"Het is een indrukwekkend verhaal aan het worden", vertelt burgemeester Geert Vandekeybus van het Belgische Essen tegen Hart van Nederland. "De drukte was er vroeger, tot voor de oorlog [in het Midden-Oosten, red.], enkel op zaterdag en nu is het dagelijks. Een immense drukte van aanrijdende Nederlandse kentekens die voor een file zorgen die wij in Essen eigenlijk niet kennen."

Er wordt niet alleen door onze landgenoten getankt, maar er wordt ook massaal gehamsterd. Sommigen komen zelfs met lege jerrycans om extra brandstof in te slaan.

Jetten wil accijns niet verlagen

De verwachting is ook niet dat de brandstofprijzen in Nederland snel zullen gaan dalen. Minister-president Rob Jetten (D66) zei zondagavond in Nieuwsuur dat hij op dit moment geen aanleiding ziet om de belasting op brandstof te verlagen.

De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland ligt op dit moment rond de 2,39 euro. Voor een liter diesel is dat ongeveer 2,44 euro. Toch zijn er nog plekken in ons land waar je kunt tanken voor onder de 2 euro per liter. Dat overzicht vind je in dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Tanken onder de 2 euro? Op deze plekken in Nederland kan het nog
Tanken onder de 2 euro? Op deze plekken in Nederland kan het nog
Benzine blijft duur: premier Jetten ziet geen reden tot ingrijpen
Benzine blijft duur: premier Jetten ziet geen reden tot ingrijpen
Dieselprijs stijgt snel en bereikt recordhoogte, ook benzine wordt duurder
Dieselprijs stijgt snel en bereikt recordhoogte, ook benzine wordt duurder

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.