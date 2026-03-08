Benzine blijft duur: premier Jetten ziet geen reden tot ingrijpen

Minister-president Rob Jetten (D66) ziet nog geen aanleiding om de belasting op brandstof te verlagen. In het televisieprogramma Nieuwsuur zei de premier dat hij de stijgende prijzen voor benzine en diesel wel in de gaten houdt.

"Het is impactvol als een oorlog ver weg thuis leidt tot hogere prijzen aan de pomp", aldus Jetten in het programma. "We doen er alles aan om te zorgen dat de leveringszekerheid in Nederland overeind blijft."

Bekijk in deze video de verwachting van UnitedConsumers over hoe de brandstofprijzen zich zullen ontwikkelen:

0:35 Benzineprijs blijft de komende tijd stijgen door conflict met Iran

Liter benzine nu rond 2,39 euro

De adviesprijs voor een liter benzine ligt rond de 2,39 euro. Voor een liter diesel is dat ongeveer 2,44 euro. Voor diesel gaat het daarmee om een recordprijs.

Jetten kreeg in het gesprek ook een vraag over de mogelijke inzet van het marineschip Zr. Ms. Evertsen in de Middellandse Zee. Hij leek eerst te zeggen dat daar al een besluit over was genomen. Kort daarna zei de premier dat het kabinet nog snel een beslissing neemt over de inzet van het schip bij een Frans vliegdekschip.