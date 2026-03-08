Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Benzine blijft duur: premier Jetten ziet geen reden tot ingrijpen

Benzine blijft duur: premier Jetten ziet geen reden tot ingrijpen

Beleid

Vandaag, 22:33

Link gekopieerd

Minister-president Rob Jetten (D66) ziet nog geen aanleiding om de belasting op brandstof te verlagen. In het televisieprogramma Nieuwsuur zei de premier dat hij de stijgende prijzen voor benzine en diesel wel in de gaten houdt.

"Het is impactvol als een oorlog ver weg thuis leidt tot hogere prijzen aan de pomp", aldus Jetten in het programma. "We doen er alles aan om te zorgen dat de leveringszekerheid in Nederland overeind blijft."

Bekijk in deze video de verwachting van UnitedConsumers over hoe de brandstofprijzen zich zullen ontwikkelen:

Benzineprijs blijft de komende tijd stijgen door conflict met Iran
0:35

Benzineprijs blijft de komende tijd stijgen door conflict met Iran

Liter benzine nu rond 2,39 euro

De adviesprijs voor een liter benzine ligt rond de 2,39 euro. Voor een liter diesel is dat ongeveer 2,44 euro. Voor diesel gaat het daarmee om een recordprijs.

Jetten kreeg in het gesprek ook een vraag over de mogelijke inzet van het marineschip Zr. Ms. Evertsen in de Middellandse Zee. Hij leek eerst te zeggen dat daar al een besluit over was genomen. Kort daarna zei de premier dat het kabinet nog snel een beslissing neemt over de inzet van het schip bij een Frans vliegdekschip.

Door ANP

Lees ook

Dieselprijs stijgt snel en bereikt recordhoogte, ook benzine wordt duurder
Dieselprijs stijgt snel en bereikt recordhoogte, ook benzine wordt duurder
Benzine nóg duurder door hogere olieprijs: 'Langzaam richting recordniveau'
Benzine nóg duurder door hogere olieprijs: 'Langzaam richting recordniveau'
Meeste Nederlanders komen in knel bij verwachte prijsstijging energie en brandstof
Meeste Nederlanders komen in knel bij verwachte prijsstijging energie en brandstof
Tanken flink duurder in 2026: brandstofprijzen lopen verder op
Tanken flink duurder in 2026: brandstofprijzen lopen verder op

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.