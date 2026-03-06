Dieselprijs stijgt snel en bereikt recordhoogte, ook benzine wordt duurder

Door het conflict in Iran en de rest van het Midden-Oosten betalen we aan de pomp steeds meer voor een liter brandstof. De dieselprijs in Nederland is vrijdag gestegen naar het hoogste niveau in vier jaar tijd. De landelijke adviesprijs komt uit op 2,375 euro per liter. Ook benzine wordt duurder, al stijgt die prijs voorlopig minder hard.

Daarmee is het nu duurder om diesel te tanken dan benzine, terwijl dat doorgaans andersom is. Door de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran en tegenacties van dat land in de Golfregio lopen de olieprijzen sterk op.

Brandstofprijzen door de jaren heen (2001 -2026) Beeld: United Consumers

Waarom stijgt diesel nu sneller dan benzine?

Volgens brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers reageert diesel momenteel sterker op die ontwikkelingen. "Als de olieprijs stijgt door geopolitieke spanningen, zie je dat meestal snel terug aan de pomp. Op dit moment reageert de dieselprijs daar sterker op dan de benzineprijs."

Eerder deze week gaf Foolen je al tips over hoe je zoveel mogelijk kan besparen als het op tanken aankomt:

0:35 Benzineprijs blijft de komende tijd stijgen door conflict met Iran

Een belangrijke reden is de grote vraag naar diesel in Europa. Vrachtwagens, schepen en veel industrie draaien op diesel. Daardoor reageren dieselprijzen vaak gevoeliger op veranderingen in vraag en aanbod.

Benzineprijs kruipt ook omhoog

Ook benzine wordt duurder, maar die prijs blijft nog onder het record uit 2022. Volgens UnitedConsumers ligt de adviesprijs nog 13,6 cent onder dat niveau.

Foolen verwacht dat de situatie snel kan veranderen. "De brandstofmarkt reageert sterk op internationale ontwikkelingen. Als de spanningen aanhouden of de olieprijs verder stijgt, kunnen de prijzen aan de pomp ook verder oplopen."