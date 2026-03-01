OPEC+ draait oliekraan verder open, benzine dreigt flink duurder te worden

De olieprijs staat onder druk door oplopende druk op Iran en aanvallen op verschillende olietankers bij Oman. OPEC+ heeft daarom besloten de oliekraan extra open te draaien. Toch lijkt dat automobilisten niet direct te helpen: tanken wordt de komende tijd waarschijnlijk nog duurder.

De olielanden van OPEC+, onder leiding van Saudi-Arabië en Rusland, gaan in april 206.000 vaten per dag extra produceren. Eerder hield het kartel de productie nog stabiel. Nu de olieprijzen hard dreigen op te lopen, zien de landen ruimte om meer te pompen zonder dat de prijs meteen zakt.

Volgens econoom Rico Luman van ING heeft die stap een dempend effect, maar voorkomt het geen hogere prijzen aan de pomp. "Laten we ook niet vergeten dat de olieprijzen de laatste maanden al behoorlijk zijn opgelopen", zegt Luman. Een deel daarvan moet volgens hem nog worden doorberekend in de brandstofprijzen.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Aanvallen op olietankers zorgen voor onrust

Zondag werd een olietanker op enkele zeemijlen van de Omaanse havenstad Khasab aangevallen, meldt het Oman News Agency. Vier bemanningsleden van de tanker Skylight raakten gewond. De twintigkoppige bemanning, vijftien uit India en vijf uit Iran, is geëvacueerd.

Later op de dag meldde persbureau Reuters dat bij Oman opnieuw een tanker is geraakt, dit keer de MKD VYOM, die onder de vlag van de Marshalleilanden vaart. Het schip zou ten noordwesten van Muscat zijn getroffen door een projectiel. Over slachtoffers of schade is nog niets bevestigd.

Door de spanningen en beperkingen voor het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz staan olie- en gasleveringen onder druk. Verzekeringspremies voor olietankers lopen op, wat doorwerkt in de prijzen.

Benzineprijs al op hoogste punt in twee jaar

In Nederland zijn de brandstofprijzen afgelopen week al flink gestegen. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat op 2,286 euro, volgens consumentencollectief UnitedConsumers. Voor diesel is dat 2,090 euro per liter.

Waar de prijzen precies naartoe gaan, durft Luman nog niet te zeggen. Maar dat automobilisten rekening moeten houden met een prijsstijging van meerdere centen per liter, staat volgens hem vast.