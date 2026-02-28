VS en Israël vallen Iran aan: BuZa waarschuwt Nederlanders

Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Iran op om uit de buurt te blijven van 'mogelijke doelwitten'. Dat advies volgt op nieuwe luchtaanvallen op het land, waarbij in meerdere steden explosies zijn gehoord. Ook wordt landgenoten gevraagd om familie en vrienden te laten weten hoe het met hen gaat.

Voor mensen die direct hulp nodig hebben, verspreidt het ministerie een noodnummer. "We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten", laat BuZa weten. De situatie in Iran is onrustig en kan snel veranderen.

Premier Rob Jetten en minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) roepen beiden alle partijen op terughoudend te zijn om verdere escalatie te voorkomen. "Stabiliteit in de regio is essentieel", laat Berendsen in een reactie aan het ANP weten.

Iraanse media maken zaterdagochtend melding van talrijke explosies, onder meer in het centrum van hoofdstad Teheran. Ook in andere steden zijn zware knallen gehoord, zoals in Isfahan, Karaj, Kermanshah, Tabriz en Qom.

Nieuw luchtaanvallen Israël en VS

De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat de Verenigde Staten bezig zijn met een luchtaanval op Iran. In een video van acht minuten op Truth Social zegt hij: "Een korte tijd geleden is het Amerikaanse leger begonnen met grote gevechtsoperaties in Iran." In het land zelf zijn in meerdere steden zware explosies gehoord.

Volgens Trump was Iran bezig met het ontwikkelen van kernwapens en konden de Verenigde Staten dat niet toestaan. Het doel van de operatie is volgens hem "om het Amerikaanse volk te beschermen tegen opkomende dreigingen van het Iraanse regime, een wrede groep van harde, vreselijke mensen." Ook zegt hij dat het Iraanse raketprogramma "met de grond gelijk" zal worden gemaakt.

Later in de video zegt Trump dat er mogelijk ook Amerikaanse doden en gewonden zullen vallen bij de aanvallen op Iran. "Dat gebeurt vaak in oorlog. Mijn regering neemt elke mogelijke stap om het risico voor Amerikaans personeel in de regio zo klein mogelijk te maken."

Ook vanuit Israel worden er meerdere raketten afgevoerd. Als vergelding heeft Iran raketten afgevuurd in de richting van Israël, dat meldt het Israëlische leger op X. In het noorden van Israël gaat het luchtalarm af en worden mensen opgeroepen om naar schuilkelders te gaan. Volgens het Israëlische leger is de luchtafweer geactiveerd om de raketten te onderscheppen.

'Amerikaanse diplomatie is nep'

De Iraanse ambassade in Den Haag heeft gereageerd op de luchtaanvallen. In een bericht op X schrijft de ambassade dat Amerika "voor de tweede keer in minder dan een jaar heeft laten zien dat zijn diplomatie nep is". Volgens de ambassade vallen Israël en Amerika Iran aan "vlak na het aanbieden van een deal".

"Dit gaat niet over massavernietigingswapens, maar over Amerikaans-Israëlische controle over de regio", vervolgt de ambassade. "Iran zal zich verzetten tegen alle agressors en standvastig blijven."

Paniek in Teheran

Plaatselijke media melden dat veel inwoners proberen de stad te verlaten uit angst voor verdere aanvallen. De hoogste leider van het land, ayatollah Ali Khamenei, zou niet meer in de hoofdstad zijn. Ooggetuigen zeggen tegenover het Duitse persbureau dpa da t er nu lange rijen staan bij de benzinestations, zodat mensen met hun auto ergens anders naartoe kunnen rijden.

Dpa spreekt van "paniek". Eerder meldde Al Jazeera al dat er grote problemen waren met het internet in Teheran. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade van de luchtaanvallen is en hoeveel slachtoffers er zijn.

Eerdere aanvallen

De VS en Israël voerden vorige zomer ook al aanvallen uit op Iran om te voorkomen dat het land een kernwapen zou ontwikkelen. De afgelopen maanden werd nog onderhandeld om een nieuwe aanval te voorkomen. "We hebben het geprobeerd, ze wilden een deal sluiten, toen weer niet, toen weer wel, ze wisten niet wat er gebeurde", aldus Trump.