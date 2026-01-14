Na dagen stilte hoort Haagse Soli weer van familie in brandhaard Teheran

De protesten in Iran houden aan en zorgen ook in Nederland voor grote onrust. De Iraanse Soli Moradi uit Den Haag maakt zich grote zorgen om haar familie. Na dagenlange stilte had ze voor het eerst in vijf dagen weer contact met haar familie in Teheran. Moradi zegt dat de situatie zeer gespannen is en dat mensen in angst leven. Zelf strijdt ze voor een democratisch Iran en meer vrijheid voor vrouwen. De onzekerheid over de veiligheid van haar familie maakt haar naar eigen zeggen erg zenuwachtig.

Al meer dan twee weken trekken mensen in Iran massaal de straat op om te protesteren tegen het regime van ayatollah Khamenei. Volgens HRANA, een in de Verenigde Staten gevestigde Iraanse mensenrechtenorganisatie, zijn daarbij inmiddels zeker meer dan 2000 mensen omgekomen. Op sociale media circuleren beelden van demonstranten die door steden marcheren, waaronder de hoofdstad Teheran. De autoriteiten slaan de protesten hard neer, zoals ze dat al decennialang doen.

Hartslag bijna elke dag 200

Soli Moradi heeft veel familie wonen in Teheran, maar heeft nauwelijks contact met hen. "Ik voel me erg somber en zenuwachtig. Mijn hartslag is bijna elke dag 200", vertelt ze aan Hart van Nederland.

Door de massale protesten tegen het regime van ayatollah Khamenei verkeert het land volgens Moradi in chaos. Communicatie is vrijwel onmogelijk: soms openen de autoriteiten de lijnen maar een paar minuten per dag. "Gisteren kon ik na vijf dagen één minuut met mijn familie bellen. Het was alleen een snelle 'hoe gaat het?' en 'ik hou van je'. Meer niet."

Duizenden doden

Volgens schattingen zijn er al duizenden doden gevallen, maar door de internetblokkade is dat moeilijk te controleren. "Mijn familie zegt dat ze veilig zijn, maar ze zien elke dag bloed en lichamen op straat. Ze zijn doodsbang." De protesten begonnen door de slechte economische situatie, maar gaan inmiddels over veel meer: vrijheid, democratie en het einde van de theocratie. "Het geld blijft bij een kleine elite, terwijl de rest in armoede leeft. We hebben geen basisrechten. Het is schandalig."

Moradi hoopt op een parlementaire democratie. "Alle politieke partijen moeten hun standpunten uitleggen, zodat we kunnen kiezen. Dat is de enige weg naar vrijheid."