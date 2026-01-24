Ook Transavia schrapt vluchten van en naar Dubai

In navolging van KLM, schrapt ook dochter Transavia vluchten van en naar Dubai. Zeker tot en met maandag kunnen passagiers niet richting de bestemming in het midden-oosten met de budgetvlieger. Eerder maakte luchtvaartmaatschappij KLM al bekend voorlopig niet meer te vliegen boven het gebied. Meerdere bestemmingen worden daardoor niet meer aangevlogen. Het omboeken van passagiers zorgt voor problemen.

KLM heeft moeite met het omboeken van reizigers die zijn getroffen door de beslissing om voorlopig het luchtruim boven een aantal landen in het Midden-Oosten te mijden. Andere maatschappijen schrappen namelijk ook vluchten naar dat gebied. Daarom biedt KLM deze passagiers nog geen vervangende reis aan op zaterdag of zondag. "Zodra het kan, worden de passagiers omgeboekt", meldt het bedrijf op de eigen website.

Niet naar Dubai, Tel Aviv en Saudi-Arabië

KLM vliegt tot nader order niet naar Dubai, Tel Aviv in Israël en de Saudische bestemmingen Riyad en Dammam. Daarbij verwijst de maatschappij naar "de geopolitieke situatie". In Iran zijn hevige protesten tegen het regime neergeslagen. De Amerikaanse president Donald Trump zei deze week dat oorlogsschepen van de Verenigde Staten onderweg zijn naar het land.

Air France annuleerde vluchten van Parijs naar Dubai die voor vrijdag en zaterdag gepland stonden. British Airways staakte eerder de vluchten naar Bahrein, waar het hoofdkwartier ligt van een Amerikaanse marinevloot.

Ook de budgetdochter Transavia van Air France-KLM schrapt zaterdag, zondag en maandag vluchten van Schiphol naar Dubai. Dat gebeurt onder andere uit veiligheidsoverwegingen, zegt een woordvoerster. Voor die dagen stonden in totaal drie retourvluchten gepland.